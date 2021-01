Debat: Større retssikkerhed til handicappede

Handicappede borgere og deres pårørende ønsker, at Byrådets nytårsforsæt indebærer øget retsikkerhed, at sikre en lovlig og ikke mindst en værdig sagsbehandling i 2021.

Borgmesteren udtrykker, at vi har en både lovlig og værdig sagsbehandling i Greve kommune.

En hvilken som helst virksomhed ville reagere prompte på at have fejl i omegnen af 2 ud af 3 sager. Dette svarer til fejlprocenten på børnehandicapområdet i 2019 i Greve kommune, hvor omgørelsesprocenten er på 66% for 2019.