Debat: Støj

Alle ved, at støj er møgirriterende, og videnskaben siger jo også, at støj er sundhedsskadeligt.

I marts måned fremsatte vi fra Socialdemokratiet, sammen med Konservative og Enhedslisten, et forslag i Greve byråd om at nedsætte et støjudvalg, som skal arbejde med emnet. Vi har alt for længe stået stille i Greve med den politiske håndtering af udfordringen.