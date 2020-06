Debat: Statslige arbejdspladser til Region Sjælland

De mange udflytninger af statslige arbejdspladser som allerede er effektueret fra hovedstaden og ud i landet har skabt vækst og arbejdspladser. Dette arbejde skal fortsætte. Derfor skal en ny styrelse selvfølgelig placeres udenfor hovedstaden og et sted, hvor den kan bidrage med at skabe yderligere vækst og nye arbejdspladser. Region Sjælland er derfor et oplagt valg for placering af den nye styrelse.

Den nyoprettede styrelse skal sørge for en koordinering mellem de relevante myndigheder om testkapacitet og forsyning af værnemidler til Danmark. Derudover skal styrelsen indgå i et internationalt samarbejde om værnemidler. Styrelsen kommer til at høre under Justitsministeriet, og ifølge regeringen forventes den at være klar til at starte sit arbejde i august i år.