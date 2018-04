Debat: Stakkels børn i Hundige Nord

Det vil sige, at der kommer ca. 500 nye børn i Hundige nord, man har nedlagt Tjørnelyskolen, og ombygger Hedelyskolen, som jeg har hørt, ikke går alt for godt, hvor skal alle de børn gå i skole, for mig at se, er det som om, man hele tiden ned vurdere Hundige området, stakkels børnefamilier der bliver lokket til at købe/leje boliger her.