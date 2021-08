Send til din ven. X Artiklen: Debat: Spøgelserne er her allerede, Wiborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Spøgelserne er her allerede, Wiborg

Sydkysten debat - 07. august 2021 kl. 10:20 Kontakt redaktionen

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk

Socialdemokratiets Søren Wiborg beskylder mig i et læserindlæg den 28. juli for at se spøgelser ved højlys dag, fordi Dansk Folkeparti i kommunalbestyrelsen stillede forslag om at forbyde skoler og daginstitutioner i kommunen at fejre den muslimske højtid ramadanens afslutning.

I Herlev Kommune havde lokalpolitikerne sikkert heller ikke set for sig, at det skulle være nødvendigt at forbyde daginstitutioner at fejre ramadanen, indtil to kommunale daginstitutioner brugte tre dage til at fejre ramadanens afslutning. Søren Wiborgs spøgelser går altså allerede igen ved højlys dag i en kommune få kilometer fra Vallensbæk.

I Dansk Folkeparti ønsker vi ikke at fremmede religiøse højtider skal fejres i vores skoler og daginstitutioner. Det har vi så desværre måttet konstatere at både Konservative og Socialdemokratiet ikke ser som et problem.

Det er ikke mere end et år siden, at vi måtte konstatere at flere daginstitutioner i kommunen de facto havde afskaffet svinekød og erstattet almindeligt slagtet kød med halalkød i deres madordninger. Dansk kultur er under et enormt pres i Vallensbæk som følge af flere indvandrere og efterkommere. Det kalder på at vi forsvarer dansk kultur - og ikke kapitulerer som Socialdemokratiet og Konservative.