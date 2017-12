Send til din ven. X Artiklen: Debat: Spildevands-demokrati Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Spildevands-demokrati

Sydkysten debat - 04. december 2017 kl. 08:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er kommunevalget vel overstået med alle de demokratiske regler, der gælder, og det kan vi være stolte over her i Danmark.

I 2009 vedtog Folketinget en lov, der pålagde alle kommuner at etablere et forsyningsselskab for at sikre høj vand- og spildevandsforsyning af sundheds- og miljømæssig kvalitet og drive det på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

Disse forsyningsselskaber har udskrevet valg til forbrugerrepræsentant i Greve Spildevand A/S i forlængelse af kommunevalget den 21. november, fra den 4. december til den 10. december 2017.

De stemmeberettigede er kun de forbrugere, der har en vandmåler. Det bør ikke have sin rigtighed: Det vil jeg begrunde ud fra følgende:

Hver voksen forbruger (greve-borger) bruger ca. 50m3 vandværksvand om året: Det svarer til en udgift på ca. 1700 kr./år i vandafledningsafgift, som hver greve-borger kommer til at betale, på en eller anden måde som sit bidrag til rensning og klimatilpasning.

Det er alle greve-borgerne, der ejer forsyningen med renseanlæg, derfor må det også være soleklart, at alle burde have stemmeret som til et kommunevalg

Men hvem er det, der ikke får lov at stemme, selvom de har betalt afgiften. Først og fremmest de unge, som ikke har en vandmåler, og som vi har en forbandet pligt til at lære om demokratiets grundregler, at man har indflydelse på de beslutninger, der træffes via afstemninger. Nu risikerer vi et forkølet valg, hvor ingen gider at stemme, selvom forbrugernes bidrag til vandafledningsafgift er ca.70 millioner kr. i Greve. Man forpasser en god lejlighed til at kontakte hele Greves befolkning til at vise gennemsigtighed og sætte fokus på nogle af de miljøproblemer, Greve har og står over for:

NB: Valgdeltagelsen i Greve til forbrugervalget i 2013 blev 33 stemmer på tre kandidater. Hvilket må siges at være meget lavt og ligegyldigt. Derfor anmoder jeg hermed:

Det nyvalgte byråd i Greve og bestyrelsen i Greve Forsyning om at finde en løsning hvor greve-borgerne bliver inddraget på en sådan måde, at de føler, at dialogen, åbenhed og gennemsigtigheden er sat i højsædet, og forbrugerne ikke føler som nu, at de er sat uden for indflydelse.

Greve Kommune med 50.000 indbyggere, som på mange måder vil føre sig frem, og gør det; Men noget så væsentligt som spildevand, som indeholder en masse udfordringer, om hvordan man i dagligdagen rydder op efter sig, det overlader man til andre?

Den grønne agenda med miljø og klimaprofil bør være et samlingspunkt for os i Greve.

Derfor har jeg svært ved at se, at man i denne sammenhæng, når man lægger det ud til andre at klare. Er det en god og rigtig løsning ikke at have spurgt greve-borgerne om det?

Hvad hører den enkelte greve-borger til Klar-Forsyning? En opkrævning uden kommentar. Hvad gør byrådet i Greve for, at der sidder kvalificerede personer i bestyrelsen, som har den

fornødne indsigt til at vurdere at dette tekniske anlæg drives optimalt. Dette læserbrev er ikke beregnet til at jorde nogen; men sætte tanker i gang, så vi fortsat kan være stolte af vores dejlige kommune.

Hjalmer Henriksen

Vibemosen 71

2670 Greve