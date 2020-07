Debat: Spild af penge

Efter at have været skrevet op i KAB boligselskab i 35 år og Greve boligselskab 25 år - må vi konstatere, at det fuldstændigt er spild af penge.

Vi bor i hus med stor have og synes efterhånden, at vi gerne vil have noget mindre og lettere at holde.

vi vil allerhelst gerne bo i Flexibo, men det er fuldstændig håbløst, får vi at vide hver gang, vi ringer, for der er aldrig nogen, der flytter. Og hvis nogen flytter, har kommunen ret til at få 25 procent at boligerne, så det kan vi godt opgive. KAB siger bare, prøv at gå op og tal jeres sag hos kommunen. Det har vi så prøvet, men det kan de selvfølgelig ikke hjælpe os med. Greves borgmester skrev her i avisen for snart 2 år siden, at ældre greveborgere har fortrinsret til lejeboliger i kommunen, men det hjælper jo ikke meget, når vi får en anden besked fra boligselskaberne.