Debat: Solrøds faktuelle tilstand

Sydkysten debat - 20. november 2017 kl. 15:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når vores borgmester bliver presset af oppositionen, ynder han som bekendt at fægte med udtrykket: "Det er faktuelt forkert, det I siger"! Liste G siger touché.

Det er faktuelt rigtigt, at Solrød Kommune har råd til en skattesænkning. Lad dog være med at påstå, at kommunen er "på bagdelen", når Trylleskoven og Havdrup Nord er udbygget. Verden står ikke stille - og byggemodningen, nybyggeriet og tilflytningen vil fortsætte i uformindsket fart.

Det er faktuelt rigtigt, at kommunen har mulighed for nybyggeri af almennyttige boliger. Lige midt i smørhullet, hvor der ligger et stinkende rensningsanlæg, er der et grundareal på 31.500 m2, svarende til Elmelyparken. Det vil sige mulighed for etagebyggeri med mindst 400 nye almennyttige lejligheder + penthouse ejerlejligheder øverst oppe.

Det er faktuelt rigtigt, at mange boligejende pensionister står med håret i postkassen, når huset er solgt, og kommunen har hentet den indefrosne ejendomsskat. Så når især hr. Henrik T. Larsen fra SF jamrer sig over de forgyldte arvinger, så er det en helt forkert opfattelse: Kommunen har allerede været der for at hente arvesølvet!

Der er kun én faktuel rigtig mulighed for at ændre vanetænkningen i Solrød Kommune: Stem på liste G. Grundejerne.

Tage Ebbensgaard

Vestre Grænsevej 10

Solrød Strand