Debat: Solrød er en succeshistorie

Sydkysten debat - 20. november 2017 kl. 13:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sociale, som trykte medier flyder over med kandidater, som mener den er helt gal i Solrød, og de er personlig garant for, at det bliver bedre, hvis de bliver valgt ind. Det er vel ikke overraskende, men jeg er på ingen måde enig med dem.

Solrød har et konkurrencedygtigt skatteniveau, borgertilfredsheden er god, der er styr på økonomien, forældrenes tillid til folkeskolen er blandt landet allerhøjeste - ligesom elevernes afgangseksamen, vi har et rigt foreningsliv og borgerne strømmer til Solrød som aldrig før.

Alt dette er opnået med Venstre i spidsen for Solrød kommune - et lederskab, som er kendetegnet ved samarbejde og dialog, både med borgere, fagfolk og politiske kollegaer. Ikke et lederskab, hvor det gælder om at tryne hinanden, som man kan se i andre byråd.

Det er bestemt en linje, vi har intentioner om at fortsætte - en linje, som har fokus på resultater i stedet for snak, og som har fokus på lokale forhold i stedet for Christiansborgretorik. Kort sagt - en ansvarsfuld linje, som ikke gambler med Solrøds fremtid, men sikrer fortsat stabilitet og udvikling.

Det synes jeg er dit kryds værdigt - og gerne personligt på mig.

Kim Sunesen (V)

Viceborgmester i Solrød

