Debat: Socialdemokratiet inviterer på gløgg som tak

Først: 7.861 tak for stemmerne på Socialdemokratiet, som sikrede os markant fremgang og en udvidelse af vores byrådsgruppe med to medlemmer. Det er vi meget stolte over, og vi vil bruge alle syv medlemmer til at få så meget af den politik, vi gik til valg på de næste fire år. For at sige tak og fejre resultat inviterer vi til gløgg og æbleskiver i Greve borgerhus søndag den 10 december 11.00-13.00, og alle er velkommen. Man kan også hilse på den nye byrådsgruppe, som nu består af Niclas Bekker Poulsen, John. T. Olsen, Bjarke Abel, Jette Andersen, Heidi Serny Jacobsen, Jari Due Jessen og Mikkel Peter Sohn Witthøft.