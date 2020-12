Debat: Socialdemokratiet er gået i valgkampsspin

Uge efter uge skal man efterhånden i Sydkysten læse om, hvordan at Socialdemokraterne i Greve har løsningen, bedre til at lytte til borgere og gentagne anklager om hvordan flertallet (V,DF,LA), træffer dårlige beslutninger. I sidste uge, skulle borgerne læse at Socialdemokraterne hele tiden har ønsket at byggerier på strandvejen max måtte opføres i 1½ plan. Dette er dog svært som borger at søge frem, til trods for at der har været borgermøde, byvandring, udvalgs- og byrådsmøder, hvor de to sidstnævnte har offentlige referater tilgængelige. Ikke én gang har A'erne frembragt denne synsvinkel, før end sommeren 2020. Til trods for dette forsøger John Olsen nu at vildlede borgerne med at de holdt fast og bøjede sig for argumentet om at lade borgerne blive hørt. Hvem har argumenteret for dette og hvorfor skulle A'erne afvente, hvis man kun havde dette ene krav til hele lokalplanen, hvilket i sig selv er en anelse underligt, da der er lavet væsentlige ændringer såsom afstand til skel, højder, ingen udnyttelse af 3 etage, ingen lejlighedsbyggerier i flere plan mv. Men man må forstå at A'erne kun ønskede parcelhuse i 1½ plan på strandvejen.