Debat: Slut med lange stop ved rødt i krydset Greve Landevej/Greve Centervej

Der har i den seneste tid været en debat på sociale medier, om at lysreguleringen ved Greve Landevej/Greve Centervej ikke har fungeret korrekt. Dette har blandt andet medført at bilister kunne holde for rødt i op til 7 minutter uden tværgående trafik. Dette har jeg forelagt Center for Teknik og Miljø i Greve, der nu har haft kommunens eksterne udbyder (ITS) til at undersøge kameraet, og ITS oplyser, at kameraet ikke fungerer efter hensigten, og det registrerer derfor ikke biler, der holder for rødt, som det skal.