Debat: Slap økonomistyring på det specialiserede børneområde

Rettidig og målrettet indsats til denne målgruppe er lovsikret. Forskning viser, at tidlig og adækvat indsats resulterer i den bedste hjælp for barnet samt den bedste økonomi på området. Men hvordan ved man, hvilken indsats, der er den rigtige, når man ikke gør sig den ulejlighed at udarbejde prognoser for hvilke tilbud, der bliver behov for i fremtiden?

Denne måde at drive kommune på, skaber stor usikkerhed om, hvorvidt Greve kommune kan overholde deres forpligtelse om at tilbyde barnet et adækvat tilbud rettidigt. Og vi ved, at der p.t. opleves generel overbelægning på området. Er det økonomisk ansvarligt at drive kommune på denne måde? Er det etisk forsvarligt over for Greves sårbare børn og unge og deres familier?