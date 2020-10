Debat: Skole er også elever og forældre

Men der er fortsat brug for, at hæve de faglige præstationer, så børn og unge fra Ishøj står med de samme muligheder efter endt skolegang, som deres jævnaldrende fra F.eks. Nordsjælland.

Vi skal nemlig have endnu mere fokus på udviklingen af folkeskolen i Ishøj. Den lokale folkeskole skal være et aktivt tilvalg for alle forældre, og ikke et fravalg for næsten hver fjerde elev, som vi ser det i dag. Det kalder på politisk interesse og vilje til at satse på de gode erfaringer fra kommunens forskellige folkeskoler, og bringe dem aktivt i spil. Det vil vi samarbejde om.