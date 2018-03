Send til din ven. X Artiklen: Debat: Skilteforurening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Skilteforurening

Sydkysten debat - 28. marts 2018 kl. 09:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I det offentlige rum ses flere og flere skilte, hvilket ikke er specielt kønt. F.eks. er der på hjørnet af Vallensbæk Torvevej og Ringvejen ud for Rønnebækhus placeret støre skilte. De reklamerer for et bageri der er placeret i centret.

Skiltene er placeret lige før lyskurven, og hvis bilisterne forsøger at læse dem i farten (hvilket må være meningen med skiltet), er der risiko for at overse rødt lys og forårsage ulykke.

Ejendomsmæglere har også fundet på at placere skilte ved vejene, der reklamerer med at, et hus er til salg længere nede ad vejen. Men ikke nok med det. Når huset er solgt, klistrer man en plakat på, der fortæller, at huset er solgt og lignende søges. Derefter får skiltet lov til at stå i månedsvis!

Hvis andre forretningsdrivende, ser at den slags helt gratis reklamepladser er tilgængelige, bliver Vallensbæk snart plastret til med skilte. Derfor vil jeg opfordre kommunen til at gribe ind. Jeg har tidligere sendt en mail til kommunen vedrørende bagerskiltet - men man reagerede ikke på det.

Ole Hansen

Mejsebo 7

Vallensbæk Strand