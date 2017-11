Debat: Skattelettelser er lig med mere velfærd

1. staten opkræver ca. 1,1 milliarder kroner fra skatteyderne for at etablere en pulje på 1 milliarder kroner. At indkræve pengene, koster cirka 100 millioner kroner.

Det koster 1,1 milliarder kroner i velfærd for at uddele 800 millioner kroner. Undervejs er der et tab på 300 millioner kroner, som forsvinder i statens lommer. Det er ikke uden grund, at det kaldes en velfærdsstat. Det handler mere om velfærd for staten end for borgerne.Derfor er skattelettelser lig med mere velfærd.