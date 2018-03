Debat: Skal Greve Kommunes ældre betale ?

Det er jeg, ligesom vor borgmester Pernille Beckman, bekymret for. Det vil gå ud over en i forvejen trængt service på bl.a ældreområdet. Det er da fint at hjælpe kommuner med et reelt behov, f.eks på Lolland - men det er ikke ok, at andre kommuner på den måde får et højere serviceniveau end f.eks. Greve. Jeg vil bede regeringen give den udligningsordning et serviceeftersyn.