Debat: Sikker cykelsti på Lillevangsvej

Når man for tiden kører langs Lillevangsvej ser man flere trafiklys der er ved at blive opgraderet med signaler til cyklisterne. Det er resultatet af flertalsgruppens beslutning tidligere på året om at investere 1.6 mio. kr. til at krydssikre vores cykelsti på Lillevangsvej, til glæde for de mange cyklister der kører på den dobbelte cykelsti.