Debat: Seniorboliger i Vallensbæk Nordmark

Sydkysten debat - 13. maj 2020 kl. 07:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sydkysten bringer en historie om byggeri af seniorboliger på vandgrunden i Vallensbæk Nordmark. Jeg tror, det med fordel kan uddybes lidt mere. Det er helt korrekt, at vi nu vil sætte en proces i gang, hvorefter grunden kan sælges til fordel for byggeri af seniorboliger.

Når vi ser på den lange venteliste, der er til seniorboligerne i syd, er der ingen grund til at tro, at borgerne i Nord ikke også vil tage godt imod boliger af samme type. Fordelen ved seniorboliger er, at det frigiver andre typer boliger - ofte parcelhuse - til gavn for børnefamilier, samtidig med, at den ældre ikke længere skal sidde med vedligehold af et stort hus.

Det er ikke tænkt, at nybyggeriet skal være "højhuse", idet referencen er det nærliggende Rosenlunden. Og så er der andre detaljer, der ikke var med i Sydkystens artikel. Det er alene inden for det gule felt, ud til vejene, hvor det undersøges at bygge. Det vil sige, søen vil fortsat være der. Denne vil så blive "bygget" sammen med en ny grøn "kile", der skal løbe fra søen og ned til Vallensbækvej - hvor ideen er at skabe en sti med oplevelsesrum for alle aldre og muligheder for en gå tur i gode omgivelse. Lidt som det ses i syd på det grønne strøg.

Denne sidste del af projektet skal følges op af, at HOFOR arbejder med vandafledningen i området. På den måde gøres der en indsats for, at vandafledningen skal blive endnu bedre i store dele af Nordmarken - og på den måde forhåbentlig kunne forebygge oversvømmelser. Søen er en del af de regnvandstekniske anlæg i nord.

Jan Høgskilde

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune

Det Konservative Folkeparti