Debat: Så kom kløerne frem

Ledelsen af Portalen har oplyst, at den har i 2020, sløjfet 70 arrangementer, og kun et har de nævnt med navn, det er som de selv siger, de populærer musik og sangaftener ca. 8 stk. Så er der 62 stk. som ikke er nævnt med navn og dato. Disse arrangementer vil jeg gerne have en redegørelse for. Hvorfor sløjfe noget som de selv betegner som populært.