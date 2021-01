Debat: Så er omsorgskanonen rettet mod KV 2021

Tyttebærkæret 56

2670 Greve

Som ydmyg modtager af Greve Kommunes Frivillighedspris 2020 på grund af mit frivillige arbejde på kommunens plejehjem i over 20 år, har jeg jo samtidig fået et indblik i dagligdagen for vores kære ældre. Lad mig starte med at rose personalet, der på trods af ønsket om flere varme hænder, gør en kæmpe indsats hver dag for at få enderne til at mødes. Mere tid til omsorg, tosomhed, trøst og nærvær, må være et must, når det gælder vores ældres sidste tid. Livskvalitet må ikke gøres op i penge. Det skal vi ha råd til.