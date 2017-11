Debat: Ros til Greve Kommune

Jeg læste en artikel i JP om kommunale rejser. Jeg blev glad, ja faktisk lidt stolt af min kommune, da jeg læste, at i Greve tager man på en studietur til Herning, modsat andre jyske kommuner, der synes, at det er rimeligt at arrangere en tur til for eksempel Canada eller Californien for skatteydernes penge. Dejligt at se, at dem vi har valgt har en ydmyg tilgang til magten og ikke bare er grådige