Debat: Rod i planlægningen

Desværre er kommuneplanen for 2017 en forsinkende faktor - det skyldes, at byrådet "glemte" at beskrive planerne for Hundige Øst i planen. Kommuneplanen har gyldighed i perioden 2017 - 2029 - planens formål er bl.a. at beskrive de overordnede rammer for kommunens udvikling herunder forholdet til andre love og bestemmelser, trafik, miljøforhold m.m.