Debat: Rette person på rette sted

Det er trist, at Jens Stenbæk stopper som regionsformand, men godt, at Jacob Jensen er villig til at løfte den tunge arv.

Det var min erfaring som sundhedsminister, at de to Venstre-ledede regioner - Region Sjælland og Region Syd - var de bedst ledede. Ventelister er kortere end i andre regioner, klagerne færre, og i den sjællandske region har man afstået fra at benytte muligheden for at reducere borgernes ret til hurtig diagnosticering og behandling. De store sygehuse blev fordelt i bred enighed og uden den ballade, der opstod i Vestjylland.