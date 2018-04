Send til din ven. X Artiklen: Debat: Renoveret busholdeplads ved Greve Station Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Renoveret busholdeplads ved Greve Station

Sydkysten debat - 24. april 2018

Kort før jul blev den renoverede busholdeplads indviet. Den er nydelig, men man undrer sig over funktionerne.

Pladsens brugere er formentlig primært pendlere og personer med ærinde i Greve Centret. Det er svært at forestille sig, at de tager sig tid til en tur i gyngerne eller på vipperne, for ikke at tale om en lur i en af hængekøjerne.

Det primære formål for planlæggere er ofte, at projektet skal tage sig godt ud - brugerne ville ønske, at det samtidigt var funktionsdygtigt.

Der er opført to læskure til fire stoppesteder. De yder ikke meget læ for regn og blæst, idet kun halvdelen er afskærmet i siderne, og de i alt otte siddepladser ofte er våde.

Hvis planlæggerne havde været brugere af den tidligere plads, ville de vide, at der var rift om de overdækkede cykelskure - de fleste af dem er nu revet ned, så cyklerne står ubeskyt- tet.

Når man tager i betragtning, hvor sjældent busserne kører - specielt i aftentimerne og i weekenderne, ville det have været venligt over for brugerne, at der var blevet indrettet et fælles aflukket venterum med siddepladser - måske i en af de solide bygninger, man rev ned.

Man kan i øvrigt ikke komme af med sin indkøbsvogn ved taxaholdeplad- sen.

Hanne Nickelsen

Knoldager 30

2670 Greve