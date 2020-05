Debat: Renholdelse af toilettet ved Mosede Havn

Annie Larsen skriver i et læserbrev den 6. maj, at toilettet ved Mosede Havn ikke er blevet gjort rent i april måned. Læserbrevet er flankeret af et billede, der viser et beskidt toilet, og Annie spørger, om kommunen ikke kan gøre det bedre.