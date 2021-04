Debat: Rekordfå indbrud må ikke blive en sovepude

Vi er nemlig blevet ramt af en regulær indbrudsbølge her på Sydkysten, da mange var væk fra hjemmet i påsken. Jeg mener, det understreger nødvendigheden af et styrket nærpoliti og bedre samarbejde. For vi kan ikke se på, mens tyvene giver den gas. En ting er selvfølgelig de materielle ting, som bliver stjålet, det er irriterende og særligt, hvis noget har affektionsværdi - men noget helt andet er den følelse af, at der har været fremmede der, hvor vi føler os tryggest nemlig i vores eget hjem. Heldigvis var vi med politiforliget i december med til at sikre, at der igen kommer en nærpolitistation i Greve, og senest er der blevet lavet et tæt samarbejde mellem Politi og Trygfonden i lokalområdet. Det ser jeg frem til, for påskedagene har vist behovet for en fortsat tryghedsskabende indsats.