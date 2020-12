Debat: Regeringens "dødsliste" lukker ARGO og gambler med vores forsyningssikkerhed!

Regeringen har besluttet at lukke flere affaldsforbrændingsanlæg, herunder ARGO i Roskilde, som bl.a. har investeret i den nyeste miljøteknologi, og tilbyder den laveste fjernvarmepris i Storkøbenhavn.

ARGO er dermed et af landets tre nyeste og mest moderne fjernvarmeanlæg. Det er hovedløst og vidner om endnu en utilstrækkeligt funderet beslutning fra regeringens side at lukke nogle af de mest moderne anlæg i Danmark.

Lukker ARGO, skal vores affald jo bare behandles til en højere pris et andet sted. Dertil kommer, at ARGO ikke opfylder kriterierne for nedlukning, som regeringen selv har defineret som manglende effektivitet og miljømæssig underlegenhed.