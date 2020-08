Debat: Regeringen straffer børn i private daginstitutioner

Helt ærligt. Det er simpelthen ikke i orden, at regeringen forskelsbehandler og straffer børn i private daginstitutioner.

De får nemlig ikke del i pengene til minimumsnormeringer, selvom deres forældre også betaler skat. Det er i den grad mangel på retfærdighed overfor de børn, hvis forældre har deres børn i en privat daginstitution. Deres børn har også brug for en voksen.

Greve byråd har spurgt i Børne- og Undervisningsministeriet om vi også må bruge nogen af pengene til minimumsnormeringer til vores private daginstitutioner - så børnene her også kan få glæde af pengene på lige fod med børnene i offentlige daginstitutioner - og tænk engang, det må vi ikke!

Som Børne- og familieordfører i Folketinget har jeg i samråd stillet spørgsmål til ministeren om uretfærdigheden i forskelsbehandlingen af børnene - og nu sender et samlet byråd i Greve et brev til ministeren med vores utilfredshed med den forskelsbehandling, det betyder for børnene og daginstitutionerne i Greve kommune.