Debat: Radikale mener, at et flertal i byrådet vil ødelægge landsbyerne i Solrød

Dermed vil de reelt forsvinde som landsbyer, og det er da næppe tilfældigt, at planstrategien foreslår betegnelsen »hybrid med helt nye boformer« i stedet for kun landsby.

Den udvikling er Radikale imod. Med det kommende transportcenter og forslaget om endnu et biogasanlæg har byrådsflertallet vist, at de ikke vil landsbyerne. Løfterne fra valgkampen i 2017 er for længst fortrængt, og i stedet lader man både landsbyerne og kommunens samlede diversitet i stikken.

Et af Solrøds særkender har nemlig været modet til at vedkende sig sin landsbyhistorik og til at vise samspillet mellem by og land. Med den foreslåede planstrategi bliver århundreders fortælling smidt ud med badevandet. Radikale vil landsbyerne og forskelligheden, og jeg kan kun opfordre til at indsende høringssvar på teknisk@solrod.dk senest den 3. juli.