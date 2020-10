Send til din ven. X Artiklen: Debat: Privatskoler får ikke lærerløft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Privatskoler får ikke lærerløft

Sydkysten debat - 08. oktober 2020 kl. 11:50 Kontakt redaktionen

Debat: Greve Kommune har fra regeringen fået tildelt 8 mio. til læreløft over de næste 4 år. Det er jeg som formand for Skole & børneudvalget meget glad for. Fordi det vil være med til at når vores mål i Greve om at løfte gennemsnit karakteren, som vi i dag er nået langt med, og forsat arbejder med.

Men traditionen tro er det kun de kommunale institutioner som får penge fra regeringen, ligesom også skete på daginstitutions området. Lærerløftet som regeringen og deres støttepartier har afsat penge til, er kun til hold A, altså de kommunale skoler. Det ærgrer mig, at vi i ikke får alle skoler med i Greve, men gør forskel på børn i anno 2020, blot fordi de har et andet skoletilbud. Det gælder de to private skoler, Hundige Lille Skole og Greve Privatskole.

Vore private skoler og daginstitutioner er populære og er et stort aktiv for Greve Kommune, en medspiller til en bred viste af tilbud til glæder for børnefamilierne, og som vi ikke ønsker eller kan undvære. Jeg synes det er vigtigt, at forældre selv bestemmer hvad der er bedst for deres børn, og ikke skal styres af en regering, der uretfærdigt giver penge til nogen og ikke til andre.

Claus Jensen

Formand: Skole & børneudvalg

Greve Kommune

Venstre (V)