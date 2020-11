Debat: Private daginstitutioner i Greve

Der bliver debatteret, hvorvidt nye daginstitutioner skal være kommunale. Argumenterne for kommunalt har været, at man ikke altid har organiseret personale i private tilbud, man vælger børn ud fra egen ventelisten, eller forældre der bor tæt på daginstitutionen ikke kan få plads, en garanti man heller ikke har på kommunale institutioner. De tre private daginstitutioner der findes i Greve, ligner på mange punkter det kommunale, dog med en anden struktur, men de er også populære, blandt de mange øvrige daginstitutionstilbud som findes.

I Venstre mener vi, at forældre kender sit barn bedst, og hvad der fungerer bedst for ens familie. Derfor er det vigtigt, med en bred vifte af tilbud til glæde for børnefamilierne i travl hverdag.