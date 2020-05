Send til din ven. X Artiklen: Debat: Portalen igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Portalen igen

Sydkysten debat - 26. maj 2020 kl. 13:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede i mit første indlæg omtalte jeg Greve Kommune rosende for at have bekostet Portalens status som et af de betydeligste kulturcentre på sydkysten. Jeg synes, det er lidt uden for emnet, når Henning Sanvig blander udligningsreformen ind i diskussionen.

Men ok - hvis man bruger lidt "husmandsregning" på de 54 millioner, som Greve angiveligt skal af med i extra tilskud til den kommunale udligning, vil man se, at fordelt over landets samlede kommuner, er beløbet pr kommune ikke stort pr enkelt kommune. For Ishøjs vedkommende, som iflg. de kommunale oplysninger vil få en forøgelse på ca. 4 mill kr, vil Greves andel kun komme til at andrage mellem een og to kr pr indbygger i Greve Kommune. Langt hellere skulle Hr. Sanvig glæde sig over at bo i en kommune, som ikke har disse tilskud nødig.

Når Sanvig tilsyneladende har ondt af, at jeg som bor i Ishøj benytter Portalen, skal man samtidigt tænke på, at folk bevisligt kommer rejsende helt fra Nordsjælland for at deltage i Portalens arrangementer, og at Greves borgere bl.a. benytter Ishøj Svømmehal og HyggeBio-Ishøj, så tingene udlignes hen ad vejen. Bopælen skal vel ikke være et kriterium for, hvilke instansen man må bruge.

Jeg ønsker alle Greveborgere et godt liv og fred på jord.

Knud Hein

Lærke Allé 3

2635 Ishøj