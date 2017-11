Debat: Politisk troværdighed eller manglen på samme?

I Tune bor en mand, der hedder Niclas Bekker Poulsen. Han virker som en rigtig flink fyr, som forsøger at sælge et budskab om, at alle kommunens problemer kan løses ved at skatten stiger med 50-130 kroner om måneden. Han prøver for tiden at blive borgmester for hele Greve Kommune, og hans slagnummer må efterhånden være klart for enhver: Skatten skal op. Det, der til gengæld ikke er klart, er, hvor meget den egentlig skal stige. For når den kommunale forvaltning regner på hans forslag, så bliver det meget dyrere, end han ellers påstår. Alene i grundskyld bliver det næsten 1.000 kroner dyrere om året for et almindeligt hus. Som altså i forvejen betaler mere end 14.000 kroner i grundskyld om året. Og så kommer kommuneskattestigningerne oveni, så vi når en samlet regning på 6.150 kroner for en gennemsnitsfamilie i Greve. Det er helt ok at mene, at Greves borgere skal betale mere til skattefar. Men det er et spørgsmål om politisk troværdighed, når Socialdemokraterne gang på gang bruger forkerte tal. Vær nu i stedet ærlig og vis lidt format, for fakta kan man jo ikke løbe fra. Og lad så være med at henvise til gamle tal, når der ligger dugfriske fremme, som alle kan se.