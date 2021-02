Send til din ven. X Artiklen: Debat: Plejehjem og ikke plejecentre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Plejehjem og ikke plejecentre

Sydkysten debat - 12. februar 2021

Bjarne Hilmersson

Strandmældevej 2

Strøby Egede

I denne avis kunne vi læse om bestyrelser på "plejecentrene ". Et enigt Social-,Sundhed-og Psykiatriudvalgsmøde havde drøftet muligheden for at indføre bestyrelser på plejecentre i Greve Kommune. Betegnelsen center bruges i forskellige sammenhænge. F.eks. indkøbscenter, feriecenter, motionscenter, dagcenter og sundhedscenter.

For disse "center-steder" gælder, et center er et sted, man leverer eller modtager en bestemt ydelse. Betaler for ydelsen og forlader centeret igen. En kortere kontakt med et meget specifikt formål. Dette gælder også for et plejecenter, hvis vi ser på centret med medarbejderbriller på. Medarbejderen kommer, leverer en ydelse og går så igen.

Hvorfor siger vi ikke plejehjem, i stedet for plejecenter? Et plejehjem er, som navnet indikerer, et hjem for borgere der bor der. Hjemmet er ens faste sted hvor man finder ro m.m. Hvor borgeren selv bestemmer rigtigt meget. Hvor vi og personalet er gæster, og skal agere som sådan.

De fleste af os, måske ubevidst, kører rundt i benævnelserne plejecenter og plejehjem. Forskellige tilgange hvor plejecenter tager udgangspunkt i stedet som en arbejdsplads. Ved plejehjem tages udgangspunkt i stedet, som et hjem for et andet menneske. Ord skaber holdninger. Derfor er benævnelsen plejehjem så vigtig at få implementeret. Gælder for os alle og ikke mindst hos politikerne.