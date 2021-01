Debat: Planløshed

Hans Kristiansen

SF i Greve

Inden for en overskuelig årrække kan borgerne i Hundige og Greve Nord se frem til realiseringen af byrådets nye plan for området Hundige øst. Ingen ved rigtig, hvad der vil ske, da man har undladt udarbejdelsen af en samlende byplan, der kunne sikre helhed og sammenhæng. I stedet vil 2 forskellige byudviklingsselskaber udarbejde hver sit forslag til områdets tætte bebyggelse på ca. 50.000 kvm. Dertil et stort plejecenter. Områdets karakter ændres fra et stort grønt naturområde til en fortættet bydel med høje huse og massivt byggeri. Alt sammen uden input eller indflydelse fra områdets beboere, når der bortses fra et par forblæste markvandringer i 2018. Det er kritisabelt, at udviklingen og bebyggelsen af Hundige øst ikke er forberedt eller omtalt i forbindelse med den sidste kommuneplan fra 2017 til 2029, som er den plan, der beskriver rammerne for kommunens fysiske udvikling. Hundige øst er heller ikke forudset i hverken boligprognose og befolkningsprognose 2019. Det ligner en hovsa-planlægning, hvor jordsalg har haft første prioritet. Udviklingen af Hundige øst burde være varslet og beskrevet i kommuneplanen og efterfølgende prognoser. Der kommer mange nye familieboliger og -lejligheder til. Det rejser spørgsmål om skole- og institutionskapacitet.