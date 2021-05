Debat: Plan for cykelstier er vedtaget

Det er en strækning, som vi fra Socialdemokratiets side har kæmpet for i mange år. Det er et 'missing link' igennem årtier i vores overordnede infrastruktur. Det er i dag en meget farlig strækning for bløde trafikanter, da de tvinges til at gå, løbe og cykle på selve vejbanen.

Vi er meget glade og stolte over, at den cykelsti nu bliver en realitet!

Det var slet ikke meningen, at vi skulle søge cykelpuljen fra staten i år, for der var ikke afsat midler i budgettet. Men da sagen blev forelagt til orientering for Teknik- og Miljøudvalget, foreslog vi fra Socialdemokratiet at løfte sagen til byrådet. Vi håbede derfor, at hele byrådet kunne stå sammen og finde finansiering, og det lykkedes på forrige byrådsmøde.