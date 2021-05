Send til din ven. X Artiklen: Debat: Pinligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Pinligt

14. maj 2021

Helge Jensen

Ternemosen 48

Den 5. maj 2021 bragte Sydkysten - v/Janus Spøhr, et indlæg om Greve kommunes dagpleje, der kunne fejre 50 års jubilæum den 1. maj. Forinden havde en dagplejemedarbejder opsøgt Grete Mårup, der startede dagplejen op i sin tid, og var leder heraf, indtil hun gik på pension, for at høre lidt om fortiden.

Medarbejderen glemte åbenbart ved det møde, at aflevere en invitation til festen til Grete M. Jeg har senere talt med Grete M., der nødigt vil indrømme, at hun er skuffet over ikke at være indbudt, men selvfølgelig er hun det.

Greves dagpleje blev landet største, da den toppede med godt 700 børn, og der er sikkert mange tidligere nulevende dagplejemødre, der husker, når Grete Mårup kom på tilsynsbesøg. Nuværende byrådsmedlem Jette Andersen blev senere ansat, og var tilknyttet i et års tid, til hjælp til at drive dagplejen, der hurtigt voksede i antallet af dagplejemødre og børn under ordningen.

Hvis Sydkysten har en interesse i at få, og gengive den korrekte 'historie' om Greve kommunes dagpleje, så er jeg til rådighed for kontaktoplysninger, og jeg finder også, at Greve Museum kunne have samme interesse. De har jo i øjeblikket fokus på Greve Kommune gennem de sidste 50 år, ved at tale med tidligere medarbejdere, der bl.a. har haft indflydelse på udviklingen.