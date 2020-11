Debat: Penge til lejrture og materialer til skolerne

Det bliver helt op til den enkelte skolebestyrelse at disponere over de tildelte penge, indenfor de afsatte rammer.

Jeg er som formand for Skole- og børneudvalget rigtig glad for, at det i år lykkedes at afsætte penge til netop disse områder. Håber vi igen til næste år kan finde lignende midler.