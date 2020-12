Send til din ven. X Artiklen: Debat: Parkering ved Karlslunde St. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Parkering ved Karlslunde St.

18. december 2020

Nils Hove Kirkelund

Jeg læste med stor forundring Marc Gennings svar i Sydkysten af 9. december, til Anette Hougaard vedrørende parkering ved stationen, når grusparkeringen nedlægges.

Det forekommer mig underligt at Marc Genning foreslår at man kører til Greve St. hvor parkeringen i forvejen er overbelastet. Hvis der så heller ikke er plads i Greve kunne man jo fortsætte til Hundige hvor Bilka har en stor parkeringsplads, eller måske er der plads ved Ishøj station.

Som formand for Plan- og Udviklingsudvalget var det vel på sin plads, at håbe på et lidt mere løsningsorienteret svar fra Marc Genning.

Hvorfor omtaler Marc Genning ikke, muligheden for at inddrage hele taget over stationscentret, hvor den halvdel der ikke er pendlerparkering, alligevel næsten ikke benyttes, alternativt / supplerende, at bruge den yderste del af parkeringen mod Karlslunde Parkvej som pendlerparkering ?

Jeg håber at Marc Genning vil arbejde for en løsning der tilgodeser Karlslundes borgeres behov for parkering ved Karlslunde station.