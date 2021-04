Debat: Om skolesituationen i Ishøj

Jeg står i opgangen med mundbind på, da moren fortæller mig at på arbejdet er 12 testet positive og nu er hun også i gang med at blive testet.

Når man har et arbejde, som kun kan passes på fabrikken i tæt kontakt med andre - så er det svært at holde afstand.

Jeg kender familier hvor hjemmet ikke råder over en computer, der kan tilgå hjemmeskolen - for slet ikke at tale om flere forskellige klassers hjemmeskole.

Hvordan kan man politisk lave kollektiv afstraffelse af en hel by, hvor skolegang er så hamrende vigtig for børnenes udvikling?

Jeg frygter det her kommer til at koste dyrt for Ishøjs børn - og for Ishøj - og for Danmark også.