Debat: Om hjemmeplejen i Solrød Kommune

Tak for dit læserbrev om hjemmeplejen i Solrød Kommune. Vores ældrepleje bygger på en tankegang om, at borgerne i Solrød Kommune skal blive længst mulig tid i eget hjem. Det gør den, fordi vi tager udgangspunkt i borgernes livssituation og livskvalitet for at sikre mest mulig værdighed for vores ældre borgere.

Jeg anerkender fuldt ud, at det kan være arbejdskrævende at bibeholde borgerne i eget hjem. Vores dygtige SOSU-assistenter/-hjælpere løber hurtigt i hverdagen, og jeg vil gerne takke jer mange gange for at være fleksible og ansvars-tagende. I hjælper og står sammen, når en af kollegerne er syge, og I sikrer dermed, at vores ældre borgere modtager den hjælp, de har brug for. Tak for det.