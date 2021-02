Debat: Om at blive forstået

Hans Kristiansen

SF i Greve

Min selvtillid har lidt et mindre knæk. I lang tid har det været min opfattelse at jeg skriftligt og mundtligt kunne udtrykke mig forståeligt. I sagen om udvikling af Hundige øst er det imidlertid ikke lykkes mig at forklare venstres Marc Genning, hvad der er gået galt for Greves byråd. Det har i årevis ligget klart, at arealet skulle bebygges. Spørgsmålet har været hvordan og hvor meget. Min pointe, som jeg har forsøgt at udtrykke, er fortsat, at byrådet skulle have udskrevet en offentlig byplankonkurrence baseret på byrådets visioner samt indtrykkene fra markvandringerne i 2018. De indkomne forslag skulle efterfølgende udstilles for Greve borgere. Derefter kunne byrådet efter en vejledende afstemning vælge et vinderforslag, der så