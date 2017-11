Send til din ven. X Artiklen: Debat: Øg trafiksikkerheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Øg trafiksikkerheden

Sydkysten debat - 20. november 2017 kl. 13:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solrød Kommune er sandsynligvis den kommune i landet med flest rundkørsler pr. indbygger. Men netop udformningen af rundkørslerne er meget forskellig fra kommune til kommune. I Solrød har man flere steder valgt at have høj bevoksning i rundkørslernes midterø. Dette har man gjort i den bedste mening, da man har antaget, at bilisterne sætter farten ned, når de ikke kan se den øvrige trafik i rundkørslen.

Den høje bevoksning i vores rundkørsler ser dog ikke ud til at have den ønskede effekt. Bilisternes fart i rundkørslerne er høj, og kombinationen af manglende overblik i rundkørslen og den høje fart skaber ofte farlige situationer for fodgængere og cyklister.

Jeg mener derfor, at vi i Solrød Kommune bør revidere vores praksis for indretning af rundkørsler. Lad os gå over til lavere bevoksning i midterøerne for at skabe bedre oversigtsforhold, og dermed også bedre trafiksikkerhed.

Emil Blücher (LA)

Medl. af Solrød Byråd

samt Økonomi-, Teknik-

og Miljøudvalget