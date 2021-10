Debat: Ø vil nedlægge kontrolgruppen - Ren galimatias

Jeg fik næsten kaffen galt i halsen, da jeg læste et indlæg fra Enhedslisten, der taler for at Greve Kommune skal nedlægge Kontrolgruppen. Argumenterne lyder at alle skal behandles med værdighed og at "dyneløfteri" er et brud på retssikkerheden. Kære Mehmet, du stillede spørgsmålet til administrationen i august om hvad nettoprovenuet for vores kontrolindsats udgjorde, hvor svaret lød at Greve Kommune IKKE har en Kontrolgruppe. Derfor er det jo det rene nonsens, når du skriver et læserbrev og stiller forslag om at lukke kontrolgruppen. Samtidig modtog du svar om at langt de fleste kontrolopgaver er obligatoriske, hvilket gør dit skriv endnu mere absurd.