Debat: Nyt ambitiøst samarbejde sætter kurs mod et bedre havliv i Greve

De sidste 100 år er ca. otte mio. kubikmeter sten fjernet fra Danmarks havbund, hvilket har efterladt et stort behov for at genskabe biodiversitet og rigdom på fisk. Med etablering af et kystnært stenrev får nærområdet en mageløs mulighed for at kombinere forbedrede livsbetingelser for bugtens fisk med unikke naturoplevelser samt formidling af naturen under havoverfladen.