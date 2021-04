Debat: Nye usle voldsmetoder kalder på nye regler!

I Greve tør de unge ikke tage toget. Og det kan jeg godt forstå. Sidste år blev det nemlig beskrevet, at en gruppe unge voldsmænd bruger fritiden på at ligge på lur ved sjællandske togstationer. Her spejder de efter nemme ofre: Unge, usikre danskere, som har vovet sig ud på egen hånd. Overfaldsmændene filmer med deres smartphones i den ene hånd, når de med den anden griber fat i kraven på det tilfældigt udvalgte offer, som de tæsker og sparker løs på, mens de griner og hygger sig. Efterfølgende deles videoen på sociale medier, hvor ligeså ondsindede medløbere kvitterer med likes og grine-smileys.

Der er tale om ydmygelsesvold.

En vold, der er så afstumpet og kynisk, at den fortjener sin egen bestemmelse i straffeloven. For det er ikke "bare" vold. Det er vold, hvor gerningsmændene har en sygelig lyst til at ydmyge og afstraffe et offer og ofte foran rullende kamera, så offeret efterfølgende kan gennemleve sit livs værste dag igen og igen. Det er et stort problem i Greve - faktisk så stort, at der er en lokal Snapchat-gruppe, hvor overfald mod unge drenge bliver delt. Det er helt igennem afskyeligt! Derfor vil vi i Det Konservative Folkeparti give ydmygelsesvold en selvstændig bestemmelse i straffeloven og sætte straffen op. Vi skal slå hårdere og mere konsekvent ned på dem, som grinende ødelægger livet for sagesløse ofre. Vores straffelov skal være gearet til at håndtere den slags vanvidsvold - det er den ikke i dag. Derfor kræver vi en kraftig stramning af reglerne.