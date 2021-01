Debat: Nye skove i Danmark

Jeg er derfor glad for, at 479 ansøgere har tilsendt Landbrugsstyrelsen en ansøgning om ny privat skovrejsning. Tallet var noget lavere sidste år, i det kun 279 ansøgte.

Jeg vil arbejde for, at Greve skov fortsætter sin udviklingsplan, for vi har brug for mere skov til at beskytte vores lokale grundvand.