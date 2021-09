Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nye mysterier i Greve kommunes behandling af kreditkortsagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nye mysterier i Greve kommunes behandling af kreditkortsagen

Sydkysten debat - 07. september 2021 kl. 14:10 Kontakt redaktionen

Lars Bjarne Nielsen

Spidskandidat Radikale Venstre KV21 Greve

Jeg undrer mig mere og mere.

I Sydkysten den 25. august er viceborgmester Liselott Blixt citeret for, at kommunen har gjort en god handel ved at forhandle DJØFS krav på 4 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse til kommunaldirektøren ned til ca 2,2 mio kr. Det svarer til lejrskoleophold til mere end 800 børn!

Hvis kommunaldirektøren ikke har krav på den fulde godtgørelse, hvorfor så overhovedet betale godtgørelse? Kan man være halvt skyldig? Hvilke argumenter taler for en delvis godtgørelse?

Det ligner en tilståelse af, at sagen er lukket for hurtigt. Og det understreger behovet for at få den undersøgt yderligere. Og der er mere:

DRs 21Søndag fortalte i går, at DR havde søgt aktindsigt i både kommunaldirektørens og borgmesterens kreditkortbetalinger for 2019. Desuden har kommunens jurist d. 2. november 2020 svaret DR, at der var fundet uberettigede udbetalinger hos kommunaldirektøren. De blev betalt tilbage efter DRs henvendelse. Hvorfor har borgmesteren ikke reageret før? Blev borgmesteren ikke informeret før maj 2021?

Vi må have tilliden tilbage og sikkerhed for, at vore børn ikke risikerer at miste flere lejrskoler. Sagen skal undersøges til bunds af eksterne advokater.