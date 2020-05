Hans Odder er byrådsmedlem for konservative i Solrød Kommune.

Debat: Ny udligningsaftale: Solrødborgerne må desværre til lommerne igen

Sydkysten debat - 06. maj 2020 kl. 13:42

I ly af coronakrisen har Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet netop indgået en aftale om en ny udligningsreform, der kort sagt betyder, at Solrød Kommune skal betale 21,4 millioner kroner mere rundt til landets andre kommuner. Det er knap 1.000 kroner pr borger, og det er en rigtigt dårlig aftale, som vi alle her i kommunen burde være kede af.

Først vil jeg gerne understrege, at vi som konservative naturligvis er tilhængere af en vis form for udligning mellem de rige og de fattige kommuner, så landet ikke knækker over, og så vi kan sikre et fair niveau af velfærd over hele landet. Det er klart.

Men udligningen har taget totalt overhånd, når vi i Solrød nu igen skal sende mange flere millioner ud af kommunen. Vi rutter i forvejen ikke med pengene, og nu er vi så tvunget til at lede efter besparelser på vores service og velfærd i Solrød Kommune for 21,4 millioner.

På Christiansborg blev Det Konservative Folkeparti desværre smidt ud af forhandlingerne efter kun ét møde, og det synes jeg faktisk er rigtigt ærgerligt, for vi er det tredjestørste kommunalpolitiske parti, og hvis Socialdemokratiet og Venstre ville have haft et 'rigtigt' bredt forlig, havde det nok været værd at høre på os. I stedet må vi nu konstatere, at aftalen mellem S og V kun kunne sikre opbakning fra venstrefløjen, og det har så i dette tilfælde bestemt ikke været en fordel for Solrød Kommune.

I øvrigt er det værd at bemærke, at partierne sniger så stor og voldsom en aftale igennem midt under coronakrisen. Dels er de nu sikre på, at den kritiske modtagelse af aftalen vil fylde langt mindre, fordi alt og alle taler om corona. Men endnu værre: Man laver nu en lang aftale med alvorlige konsekvenser for mange kommuners økonomiske muligheder langt ude i fremtiden, selvom den økonomiske fremtid netop i denne tid er utroligt usikker, fordi vi endnu ikke ved, hvordan coronakrisen vil ramme de enkelte kommuner.

Aftalepartierne burde som minimum have ventet, til coronakrisen var forbi, så vi havde bare et lille overblik over den fremtidige økonomi. Og så skulle de selvfølgelig heller ikke have plukket os i Solrød så unødigt meget.

Hans Odder,

konservativt byrådsmedlem i Solrød Kommune